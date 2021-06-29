Тихонов назвал «позорищем» вручение Черчесову ордена Александра Невского
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов должен покинуть свой пост.
По мнению экс-спортсмена, добровольный уход станет мужским поступком. При этом Тихонов раскритиковал контракт специалиста с Российским футбольным союзом (РФС), который не подразумевает увольнения наставника в случае неудачного выступления на чемпионате Европы.
«У Черчесова ведь и орден есть… Орден Александра Невского дается людям, которые сделали для страны что-то величественное. А тут просто раздали налево-направо.
У нас в стране ордена и награды раздают как семечек стакан. Позорище просто! Футболисты сборной тоже — заслуженные мастера спорта. Раньше эту награду давали олимпийским чемпионам, а сейчас что?» — цитирует Тихонова Sport24.
Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. После этого специалист был награжден орденом Александра Невского, а футболисты получили звание заслуженных мастеров спорта.
На групповом этапе чемпионата Европы — 2020 команда России обыграла только Финляндию и заняла четвертое место в таблице группы B.
Ранее бывший игрок сборной России по футболу Роман Широков сказал, что Черчесов должен покинуть свой пост.