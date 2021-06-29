Наставник сборной Франции заявил, что Мбаппе расстроен из-за незабитого пенальти

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о ситуации с незабитым пенальти Киллиана Мбаппе.

«Мбаппе ужасно расстроен, как и все футболисты. Но никто не может злиться на него, он взял на себя ответственность исполнить пятый пенальти», – сказал тренер в эфире TF1.

Напомним, что сборная Франции в серии пенальти уступила швейцарской команде. Победный 11-метровый удар забил Адмир Мехмеди. 22-летний форвард французов Киллиан Мбаппе не сумел реализовать свою попытку.

Таким образом, сборная Франции вылетела с чемпионата Европы — 2020 на стадии 1/8 финала. Швейцарцы сыграют четвертьфинальный матч в Санкт-Петербурге с испанской сборной 2 июня.

Чемпионат Европы по футболу — 2020 начался 11 июня. Финальный матч состоится на лондонском стадионе «Уэмбли» 11 июля. Турнир проходит в 11 городах Европы. Евро-2020 должен был пройти в 2020 году, но из-за коронавируса был отложен на год.

Ранее стало известно, что на чемпионате Европы — 2020 был забит самый дальний автогол в истории.