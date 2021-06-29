Капитан сборной Швейцарии: мы заткнули рты критикам

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака прокомментировал волевую победу своей команды над французами.

«Невероятные ощущения. Нами может гордиться каждый швейцарец. У нас в соперниках была Франция, а не какая-то средняя командочка, нужно это понимать. Про нас писали много, говорили, что мы заносчивые. Но мы заткнули рты критикам», – заявил Джака Blick.

Напомним, сборная Швейцарии победила французскую команду в серии послематчевых пенальти и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы — 2020 (3:3, 5:4 по пенальти).

Швейцария сыграет в четвертьфинале с Испанией. Матч состоится 2 июня в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Французы являются финалистами прошлого чемпионата Европы – 2016, который проходил у них на родине.

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