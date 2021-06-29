Федерация футбола Италии: итальянцы преклонят колено в знак солидарности с бельгийцами

Федерация футбола Италии подтвердила, что итальянские футболисты могут преклонить колено в четвертьфинальном матче Евро-2020 со сборной Бельгии.

«Как объяснял Кьеллини, команда встанет на колено в знак солидарности с соперником. Не в поддержку кампании как таковой – мы ее не поддерживаем.

Представители итальянской футбольной федерации отметили, что если бельгийцы встанут на колено, итальянские футболисты поступят так же из солидарности. Федерация считает излишним навязывание какого-либо поведения игрокам и поддерживает любое решение команды в части матчей на Евро-2020.

«Защита прав человека находится в ДНК игроков сборной, что подтверждается многочисленными примерами, и это не зависит от приверженности одной – но не единственной – форме борьбы против расизма», – отмечается в заявлениях, опубликованных в La Repubblica.

Ранее нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о своем незабитом пенальти в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020. против сборной Швейцарии.