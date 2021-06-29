Червиченко заявил, что сборные Хорватии и России — это как высшая и первая лига

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о разнице в классе между сборными России и Хорватии. Экс-функционер считает, что у россиян будут проблемы в матчах с хорватами в отборе на чемпионат мира — 2022. Червиченко заявил, что ему обидно за российскую сборную, так как следующая игра в отборочном турнире на мировое первенство у нее пройдет с хорватской сборной.

«Увиденное сегодня в исполнении Хорватии не внушает никакого оптимизма, даже настораживает настолько, что депрессия наступает. Эта Хорватия ничем не хуже, чем была три года назад на чемпионате мира. 1 сентября у нас с ними матч, нынешнее состояние нашей сборной такое, что ничья с Хорватией покажется нам неплохим результатом. Если сравнивать нашу сборную и сборную Хорватии на этом турнире, то увидим большую разницу. Грубо говоря, как высшая и первая лига. Если бы наши сборные сыграли сейчас, букмекеры давали бы 1 к 10», — цитирует Червиченко Sport24.

Напомним, сборная Хорватии уступила испанской команде в матче 1/8 финал Евро-2020 (3:5). Хорваты отыгрались со счета 1:3, но в дополнительное время пропустили два мяча.

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