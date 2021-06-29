Действующие чемпионы мира и Европы покинули Евро-2020 на стадии 1/8 финала

Сборная Франции не сумела пройти в четвертьфинал Евро-2020, потерпев поражение от швейцарцев в серии послематчевых пенальти (3:3, 4:5 пен.), а 27 июня сборная Португалии вылетела в первом раунде плей-офф европейского первенства, уступив бельгийцам (0:1). Таким образом, действующие чемпионы мира и Европы покинули турнир на стадии 1/8 финала.

Напомним, что сборная Франции стала победителем чемпионата мира — 2018 в России. одолев в финале Хорватию со счетом 4:2. Португальская команда выиграла чемпионат Европы — 2016, выиграв в финальном матче у французов.

Швейцария сыграет в четвертьфинале с Испанией. Матч состоится 2 июня в Санкт-Петербурге в 19:00 по московскому времени. В этот же день сборная Бельгии встретится с итальянцами в Мюнхене на «Альянц Арене». Начало матча в 22:00.

Чемпионат Европы — 2020 проходит в 11 городах. Турнир начался 11 июня, а финальная встреча будет сыграна на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 11 июля.

Ранее стало известно, что сборная Швейцарии впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.