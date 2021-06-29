Французский вратарь призвал не показывать пальцем на Мбаппе за незабитый пенальти

Вратарь сборной Франции Уго Льорис поделился мыслями после поражения от Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата Европы (3:3. 4:5 пен.). Голкипер заявил, что вся команда выложилась на сто процентов, а пенальти - это лотерея, в которой французам не повезло.

«Теперь нам нужно справиться с болью/ Мы побеждаем вместе, мы проигрываем вместе. Нереализованный пенальти Мбаппе? Мы все несем ответственность за то, что выбыли на этом этапе соревнований. Здесь нет тех, кто указывает пальцем. Нам приходилось иметь дело с травмами, но мы не имеем права на это отговорки — это соревнование», — цитирует Льориса Get French Football News в своем твиттере.

Напомним, что французы являются финалистами прошлого чемпионата Европы – 2016, а также победителями чемпионата мира — 2018.

Сборная Швейцарии сыграет в четвертьфинале со сборной Испании. Матч состоится 2 июня в Санкт-Петербурге в 19.00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что французский нападающий Киллиан Мбаппе не смог забить ни в одном матче Евро-2020.