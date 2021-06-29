Мбаппе не смог забить ни в одном матче Евро-2020

Сборная Франции уступила швейцарцам в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020. Нападающий французов Киллиан Мбаппе стал единственным игроком, не сумевшим забить в серии послематчевых пенальти. Кроме того, 22-летний француз не смог забить ни в одной из четырех проведенных игр на Евро-2020. На чемпионате мира — 2018 в России Киллиан забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи. В минувшем сезоне французской Лиги 1 Мбаппе забил 27 мячей в 31 матче за столичный «ПСЖ».

Напомним, что швейцарцы сумели отыграться со счета 1:3 в концовке матча с Францией. Основное время закончилось ничейным счетом 3:3. В дополнительные пол часа команды не сумели забить. В серии пенальти сборная Швейцарии победила со счетом 5:4 и вышла в четвертьфинал на испанцев.

Французы являются финалистами прошлого чемпионата Европы – 2016, а также победителями чемпионата мира — 2018.

Ранее стало известно, что Поль Погба побил рекорд сборной Франции, забив на четвертом крупном турнире подряд.