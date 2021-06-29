Боярский: если французы боятся ехать в Россию на четвертьфинал, пусть не едут

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением по поводу высказывания министра спорта Франции Роксаны Марасиняню, которая рекомендовала болельщикам французской команды не посещать четвертьфинал Евро-2020 в Санкт-Петербурге, который пройдет 2 июля. Рекомендации главы спорта Франции последовали из-за ее мнения о том, что в России плохая эпидемиологическая обстановка.

«У нас прекрасная организация турнира, был опыт 2018 года. Береженного бог бережет. Если они так решили, то пускай они так и поступают. Меня они совершенно не волнуют. После победы на чемпионате мира-2018 года меня не интересует Франция», — цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

Чемпионат Европы — 2020 проходит в 11 городах Европы. Турнир стартовал 11 июня, а финальный матч будет сыгран на лондонском стадионе «Уэмбли» 11 июля.

Ранее депутат Госдумы назвал логичным призыв министра спорта Франции не ехать в Санкт-Петербург.