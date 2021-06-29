Погба побил рекорд сборной Франции, забив на четвертом крупном турнире подряд

Нападающий сборной Франции Поль Погба ​отметился забитым мячом в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 против сборной Швейцарии. Погба сильно пробил из-за штрафной и точно попал в правый верхний угол ворот швейцарцев. Таким образом, Погба побил рекорд сборной Франции, забив на четырех крупных турнирах подряд (ЧМ-2014, ЧМ-2018, Евро-2016, Евро-2020).

В сезоне 2020/21 Погба в составе «Манчестер Юнайтед» принял участие в 26 встречах Английской премьер-лиги, забив три мяча.

Напомним, французская команда потерпела поражение от сборной Швейцарии в серии пенальти и покинули турнир. Подопечные Дидье Дешама являются финалистами домашнего чемпионата Европы — 2020 и победителями чемпионата мира — 2018 в России.

Сборная Швейцарии сыграет в четвертьфинале со сборной Испании. Матч состоится 2 июня в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее министр спорта Франции рекомендовал болельщикам не ехать в Санкт-Петербург на матч 1/4 чемпионата Европы — 2020.