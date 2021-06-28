Депутат Госдумы назвал логичным призыв министра спорта Франции не ехать в Петербург

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал слова министра спорта Франции Роксаны Марасиняню, рекомендовавшей болельщикам французской сборной не ехать в Санкт-Петербург на матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2020.

«Франция внесла нас в красную зону. Для них мы сейчас — страна с нестабильной ситуацией по коронавирусу. Мы видим рост заболеваемости, неактивную позицию населения по вакцинации. Это никуда не годится.

Во Франции сейчас ситуация в этом плане несколько лучше. Призыв не ехать к нам — это логичное решение. Никакой политики здесь нет. Я в курсе этой ситуации. Мы с вами просто становимся заложниками обстоятельств. В основе этих призывов — безопасность. Там думают о безопасности своих болельщиков», — приводит слова депутата «СЭ».

Ранее сообщалось, что Роксана Марасиняню рекомендует болельщикам не ехать в Санкт-Петербург на четвертьфинальный матч Евро.