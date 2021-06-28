Судья Карасев о движении BLM: у всех культуры разные

Российский судья Сергей Карасев поделился мнением о движении Black Lives Matter.

«Я не встал на колено в матче «Манчестер Сити» — «Боруссия»? Не хочу говорить об этом. Я уважаю всех. Перед чемпионатом мира у нас была многонациональная команда арбитров: из Китая ребята, из Африки, отовсюду. На протяжении всего четырехлетнего цикла общались и до сих пор переписываемся.

По поводу колена мне ничего не говорили. Какие проблемы? Это добровольная акция. У всех культуры разные. Главное — оставаться человеком и хорошо ко всем относиться. Поступать по отношению к другим так, как бы ты хотел, чтобы с тобой поступали», — цитирует арбитра Sport24.

Напомним, Карасев не встал на колено в рамках акции солидарности с борьбой против расизма и дискриминации перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21, в котором сыграли английский «Манчестер Сити» и менхенгладбахская «Боруссия».

Ранее Сергей Карасев рассказал о том, как его однажды пытались побить.