Хабиб заявил, что в ММА очень мало интеллектуалов

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался об уровне интеллекта бойцов в смешанных единоборствах (ММА).

«В MMA очень мало интеллектуалов. По общению, по высказываниям замечаешь, что человек читает и читает ли вообще. Своим близким всегда говорю, чтобы читали, изучали, смотрели свои интервью, а также анализировали, где и что сказали, ведь не всегда человек может быть прав. Необходимо воспринимать этот мир не только своим умом», — сказал боец в интервью YouTube-каналу UFC Russia.

Также Нурмагомедов назвал имена спортсменов, которых можно назвать интеллектуалами.

«Камару Усман очень интеллектуальный парень, он много читает, развивается в плане бизнеса. Нравится мышление Александра Волкова, нравится отстаивание своих прав, принципиальность, убежденность в своей правоте. Также Ислам Махачев очень харизматичный парень», — сказал экс-чемпион UFC.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что не почувствовал кайфа от своей карьеры.