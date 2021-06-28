В Германии запустили приложение по поиску клубов — «тиндер для игроков»

Экс-вратарь сборной Германии по футболу Рене Адлер запустил приложение, которое поможет игрокам искать новые клубы, передает Goal.com.

«Я называю это тиндером для футболистов и клубов, потому что мы тоже соединяем две стороны. Очевидно, что футболисты все сильнее хотят лучше заботиться о будущем. Они больше не хотят полностью зависеть от работы своих агентов», — заявил Адлер.

Отмечается, что приложение можно скачать бесплатно. Для поиска команды нужно указать требования по зарплате и иные пожелания. Изначально платформа будет работать только в четырех высших лигах Германии.

Ранее сообщалось о том, что сборные Германии и Венгрии сыграли в результативную ничью в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы — 2020. В матче 1/8 финала немцы встретятся с Англией.