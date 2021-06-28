Канчельскис: Россия — худшая команда на Евро , зато тренер — орденоносец

Экс-футболист английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис резко раскритиковал сборную России по футболу, передает Sport24.

«В сборной играют одни заслуженные мастера спорта. Худшая команда чемпионата Европы, зато тренер — орденоносец. Пусть руководители решают, как им выходить из этой ситуации. А то в экстазе пораздавали всем орденов и званий, а теперь стыдно», — сказал Канчельскис.

Напомним, после чемпионата мира 2018 года, на котором Россия вышла в 1/4 финала, Черчесов получил орден Александра Невского.

Сборная России не смогла выйти из группы B на чемпионате Европы — 2020, набрав три очка. Подопечные Станислава Черчесова одержали победу над сборной Финляндии (1:0) и проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Таким образом, российские футболисты смогли забить лишь два мяча в трех матчах, при этом пропустив семь.

Ранее Роман Широков заявил, что Черчесов должен покинуть пост тренера сборной России.