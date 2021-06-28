Черышев назвал Роналду виновником поражения Португалии от бельгийцев

Дмитрий Черышев, отец игрока сборной России Дениса Черышева, оценил игру португальца Криштиану Роналду в матче 1/8 финала Евро-2020 против Бельгии, передает «Матч ТВ».

Напомним, Португалия проиграла со счетом 0:1.

«Криштиану — сильный футболист. Но пришло время, когда надо потихонечку оставлять свои лидерские качества. Роналду за счет своей работоспособности и огромному желанию демонстрировать, что он все еще является бомбардиром… Это сборную и сгубило», — сказал Черышев-старший.

Португальцы выиграли у Венгрии (3:0), проиграли Германии (2:4) и сыграли вничью с французами (2:2). Сборная Бельгии заняла первое место в группе B, набрав девять очков в трех матчах. Бельгийцы обыграли сборные России (3:0), Дании (2:1) и Финляндии (2:0). Португальская команда расположилась на третьей строчке группы F, имея в активе четыре балла.

Ранее Бельгия с минимальным счетом победила Португалию и вышла в четвертьфинал Евро-2020.