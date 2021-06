Кин назвал хавбека сборной Португалии Жоау Феликса самозванцем

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин жестко высказался в адрес нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Феликса. Его слова передает ITV Football.

По его мнению, 21-летний форвард совсем никак не проявил себя в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу против сборной Бельгии.

«Этот парень самозванец! Он самозванец! Ты нужен своей стране, ты выходишь на поле — так попади в цель! И он еще стоит 100 миллионов фунтов стерлингов?! Если бы я был Роналду, я бы стал гоняться за ним в раздевалке. Просто шок!» — заявил Кин.

Напомним, что встреча Бельгия — Португалия прошла в испанской Севилье на стадионе «Де ла Картуха» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой «красных дьяволов» с минимальным счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не забил ни одного штрафного на чемпионатах Европы.

