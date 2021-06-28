Сборная Англии получила более двух тысяч оскорбительных твитов по ходу Евро-2020

В дни матчей группового этапа чемпионата Европы 2020 года футболисты сборной Англии получили 2 114 оскорбительных постов, опубликованных в социальной сети Twitter. Об этом сообщают данные исследования, проведенного газетой The Guardian.

По информации источника, 102 твита несли в себе расовые оскорбления — 44 из них несли в себе слово «нигер» и эмодзи с изображением обезьяны, еще 58 из них содержали в себе критику движения Black Lives Matter и преклонения колена перед матчами.

Отмечается, что среди игроков наибольшее число оскорблений было адресовано нападающим Рахиму Стерлингу и Харри Кейну.

Напомним, что за выход в четвертьфинал подопечные Гарета Саутгейта сразятся с национальной командой Германии.

Ранее сообщалось, что английских фанатов накажут за песни Второй мировой войны во время матча с Германией.