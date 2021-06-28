Роналду не забил ни одного штрафного на чемпионатах Европы

Сборная Бельгии оказалась сильнее национальной сборной Португалии в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020.

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в этой игре дважды исполнял штрафной удар, однако забить ему так и не удалось.

Отметим, что за всю историю выступления на континентальных первенствах 36-летний португалец имел 28 возможностей реализовать штрафной, из которых ни один удар не стал голевым.

Суммарно на чемпионатах Европы и мира Роналду исполнил 52 штрафных удара. Единственное точное попадание случилось на чемпионате мира — 2018 в матче группового этапа против Испании (3:3).

Напомним, что встреча Бельгия — Португалия прошла в испанской Севилье на стадионе «Де ла Картуха» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой «красных дьяволов» с минимальным счетом 1:0.



Чемпионат Европы — 2020. 1/8 финала.

Бельгия — Португалия — 1:0

Гол: 1:0 — Азар Т., 42.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее сборная Чехии обыграла сборную Нидерландов в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 (2:0).