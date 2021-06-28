Португальский хавбек Пальинья заявил, что Бельгия забила гол «из шляпы»

Полузащитник сборной Португалии Жоау Пальинья высказался о поражении в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу против сборной Бельгии. Его слова передает Record.

По мнению португальца, его команда создала гораздо больше моментов, чем Бельгия.

«В первом тайме мы хорошо контролировали игру. Я не помню у соперника возможностей, кроме забитого гола, который можно сравнить с кроликом из шляпы. У нас была иная цель на турнире. Теперь нам не остается ничего больше, чем поднять голову и двигаться дальше.

Во втором тайме у нас были явные возможности для гола, но фортуна оказалась на стороне наших оппонентов. Нам не повезло, хотя мы заслуживали победы», — сказал Пальинья.

Ранее сообщалось, что Португалия покинула Евро-2020 всего с одной победой в четырех матчах.