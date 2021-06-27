Канчельскис: украинские игроки уезжают в Европу, а в России — только сказки о том, как все хорошо с футболом

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о перспективах российских футболистов уехать в ведущие европейские чемпионаты после неудачного выступления на чемпионате Европы — 2020.

«Не думаю, что на наших парней кто-то обратил внимание. Предложений из топ-5 лиг ждать точно не стоит, туда с таким уровнем никак не попасть. Но надо обязательно уезжать в ту же Бельгию или Нидерланды», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Экс-футболист заявил, что из российской сборной ему никто не понравился. Он надеется, что слухи о переходе защитника Дивеева в «Венецию» подтвердятся. Канчельскис считает, что игрокам нужно уезжать в Европу, так как уровень РПЛ крайне слабый.

«Украинцы, вон, уезжают в Бельгию. За последние 5 лет 200 украинских футболистов уехали в разные европейские чемпионаты: Бельгия, Польша, Испания. Вот у них и есть результат, а наших сколько уехало, трое? В чемпионате Украины маленькие зарплаты, поэтому люди стремятся уехать заработать в Европу. А у нас только рассказывают сказки о том, как все хорошо с футболом», — сказал Канчельскис.

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