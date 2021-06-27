Боярский заявил, что у футболистов сборной России нет шансов уехать в европейские лиги

Народный артист РСФС Михаил Боярский высказался о перспективах российских игроков после неудачного выступления на чемпионате Европы — 2020.

«Ни один игрок сборной не достоин того, чтобы на него обратили внимание европейские скауты. После чемпионата Европы шансов уехать из РПЛ просто нет. Зачем европейским клубам сознательно покупать себе якорь? Еще и за такую высокую стоимость. Выделить можно только Головина, но он уже там. У остальных игроков нет мастерства, а если и есть, то просто кот наплакал. А учитывая репутацию наших игроков в Европе, вряд ли кто-то посмотрит в сторону российского рынка», — передает слова Боярского Sport24.

Напомним, что сборная России не смогла выйти из группы B на чемпионате Европы — 2020, набрав три очка. Подопечные Станислава Черчесова одержали победу над сборной Финляндии (1:0) и проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Таким образом, российские футболисты смогли забить лишь два мяча в трех матчах, при этом пропустив семь.

Ранее Вячеслав Колосков поделился мнением о вероятности подписания контрактов российских игроков с клубами европейских чемпионатов.