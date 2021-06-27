Юрист считает невозможным возбуждение уголовного дела на президента ЛФЛ из-за смерти футболиста

Юрист Андрей Князев рассказал о вероятности возбуждения уголовного дела в отношении президента ЛФЛ после факта отсутствия врачей на матче, в котором умер футболист. Он считает, что должна быть причинно-следственная связь между наступившей смертью и отсутствием скорой помощи. По его мнению, могут быть произведены дисциплинарные выводы, но уголовная ответственность практически невозможна.

«Могут снять с должности, сделать выговор и ввести меры для лучшего обеспечения безопасности. Не в ответственности главы лиги здоровье каждого спортсмена. Причины смерти могут быть вообще другие, здоровье до сих пор до конца не изучено. Прежде всего будут исходить из судебно-медицинской экспертизы. Может, все проблемы у игрока были врожденными. Да и не всех может спасти скорая помощь. А если была скорая, но недостаточно квалифицированный врач, тоже сажать?», — сказал Князев »Чемпионату».

Юрист заявил, что если бы скорая стояла рядом со стадионом, но после сообщения о том, что игроку стало плохо бездействовала, то возбуждение уголовного дела имело бы смысл.

Ранее футболист команды ЛФЛ Юго-Западной лиги Москвы Василий, являющийся свидетелем смерти игрока на матче, рассказал об увиденном.