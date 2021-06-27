Талалаев заявил, что не представлял Сафонова в роли основного вратаря сборной на Евро

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев оценил выступление голкипера Матвея Сафонова в составе национальной команды на чемпионате Европы — 2020.

«Не мог представить его основным, даже когда его взяли на турнир третьим вратарем. Если посмотрите модельные характеристики вратарей во всех командах, Сафонову необходимо во многом прибавить. Видели, как его датчане буквально вминали в ворота? Пока Матвей еще не умеет навязывать в штрафной ту борьбу, принимать верные решения.

Нельзя забывать про психологическое давление. Тем более, когда дебютируешь в официальных матчах сборной прямо на Евро. Наконец, эмоциональное потрясение. Во время чемпионата у парня рождается первый ребенок. Это стресс, и ни один человек на его месте не смог бы сконцентрироваться на одном футболе. А голкиперы и без того все время в этом стрессе находятся. Не говорю, что Сафонов грубо ошибался — но ощущения уверенности от него не исходило, — цитирует специалиста «СЭ».

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и Дании (2:4), а также обыграл Финляндию (1:0).

Российская команда не смогла выйти из группы континентального первенства третий раз подряд. Последний раз она выступала в плей-офф в 2008 году, когда смогла дойти до полуфинала турнира и взять бронзу.

Ранее Андрей Талалаев заявил, что решения Станислава Черчесова были слишком сырыми, а варианты — неопробованными.