Талалаев о пенальти в матче с Данией на Евро: в РПЛ Соболев привык падать и кричать

Главный тренер грозненского «Ахмата» прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче сборной России с Данией на чемпионате Европы — 2020.

«Это вопрос вкусовщины. Спартаковцы будут говорить, что это стопроцентный пенальти. Но я считаю, что нарушения правил там не было. В нашем чемпионате Соболев, безусловно, привык падать и кричать, что это пенальти, — и его дают. В топ-пять европейских лиг он получил бы желтую карточку за симуляцию!» — цитирует специалиста «СЭ».

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и Дании (2:4), а также обыграл Финляндию (1:0).

Российская команда не смогла выйти из группы континентального первенства третий раз подряд. Последний раз она выступала в плей-офф в 2008 году, когда смогла дойти до полуфинала турнира и взять бронзу.

Ранее известный российский специалист, экс-тренер «Краснодара» и «Анжи» Сергей Ташуев раскритиковал кадровые решения Станислава Черчесова на Евро.