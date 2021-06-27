Российская теннисистка, задержанная на «Ролан Гаррос», пропустит Уимблдон из-за ковида

Российская теннисистка Яна Сизикова в Instagram объявила, что не примет участие на Уимблдоне из-за положительного теста на коронавирус.

«К сожалению, в этом году я не приму участие на одном из своих любимых турниров – Уимблдоне. Перед вылетом я сдала положительный тест. Надеюсь, что скоро поправлюсь. Берегите себя», – написала спортсменка в сториз.

Напомним, Сизикову задержали вечером 3 июня в Париже, когда она выходила с сеанса массажа после окончания матча.

1 октября 2020 года в отношении теннисистки было начато расследование. Французская прокуратура посчитала, что встреча «Ролан Гаррос», в которой Сизикова в дуэте с американкой Мэдисон Бренгл проиграла румынской паре Патриция Мария Циг/Кристина-Андрея Миту (6:7, 4:6), имела договорной характер.

Под подозрением оказался один из эпизодов второго сета, когда Сизикова и Бренгл отдали соперницам пятый гейм. Тогда россиянка допустила две двойные ошибки. По данным L'Equipe, на победу румынских теннисисток в этом гейме были поставлены большие суммы. Ставки были размещены в нескольких странах через парижские игорные заведения.

Ранее адвокат российской теннисистки Фредерик Бело раскрыл подробности ее задержания.