Футболист сборной Австрии эмоционально прокомментировал поражение от Италии

Футболист сборной Австрии Давид Алаба прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Евро-2020 против Италии, передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Непросто выразить такое словами. Мы можем гордиться собой. Австрия может гордиться нами. Мы отдали все, что могли, но награда за наши старания в итоге от нас ускользнула. Трудно с этим смириться», — сказал Алаба.

В четвертьфинале итальянцы встретятся с победителем пары Бельгия — Португалия.

Сборная Италии вышла с первого места группы А, набрав максимальное количество очков. Подопечные Манчини обыграли Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). Австрийцы в своей группе заняли вторую строчку, имея в активе шесть очков. Они обыграли Северную Македонию (3:1) и сборную Украины (1:0), а также потерпели поражение от Нидерландов (0:2).

Чемпионат Европы — 2020. 1/8 финала.

Италия— Австрия — 2:1

Голы: 1:0 — Кьеза, 95; 2:0 — Пессина, 105; 2:1 — Каладжич, 114.

Ранее сборная Италии по футболу установила мировой рекорд.