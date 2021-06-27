Генменеджер «Миннесоты» прокомментировал слухи о возвращении Капризова в КХЛ

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» Билл Герин прокомментировал слухи о том, что форвард Кирилл Капризов может вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), передает The Athletic.

«Мы любим Кирилла и хотим заключить с ним контракт. Иногда в подобных вещах требуется время, но нужно сохранять спокойствие. С Кириллом и его агентом у меня хорошие отношения. Мы обсуждаем с ними нюансы контракта, но о КХЛ они ничего не говорили», — сказал Герин.

Капризов был выбран «Миннесотой» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко.

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.

В составе ЦСКА Капризов выступал с 2017 по 2020 год.

Ранее сообщалось о том, что форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов может вернуться в московский ЦСКА.