Червиченко — о Кокорине: это просто ходячий по полю инвалид

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном уходе Александра Кокорина из итальянской «Фиорентины», передает «Спорт-Экспресс».

«Кокорин в «Фиорентине» просто не играл. Это просто ходячий инвалид по полю. Мне кажется, что в России больше сумасшедших нет. Вряд ли кто-нибудь его возьмет. Если кто-то из сумасшедших даст ему $600 тыс. зарплату, это будет команда нервнобольных», — сказал Червиченко.

В январе 2021 года форвард стал футболистом «Фиорентины». По информации СМИ, итальянский клуб заплатил за трансфер €5 млн. В Серии А Кокорин вышел на поле в четырех матчах, в которых не отметился результативными действиями.

В конце мая «Фиорентина» объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера клуба. Он сменил Джузеппе Якини, который возглавил команду в марте текущего года.

Спустя три недели Дженнаро Гаттузо и клуб прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон. Сообщалось, что между сторонами возникли трения из-за того, что клуб не хочет подписывать игроков, предложенных Хорхе Мендесом, который также является представителем Гаттузо.

Ранее сообщалось о том, что Кокорин может покинуть «Фиорентину».