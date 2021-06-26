Вратарь «Тампы» Василевский установил уникальное достижение в НХЛ

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал первым вратарем в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которому удалось завершил четыре серии подряд матчами на ноль.

В седьмой игре полуфинальной серии против «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0) россиянин отразил все 18 бросков. Также ему удалось оставить свои ворота в неприкосновенности во встречах с »Каролиной Харрикейнз», «Флоридой Пантерз» и «Даллас Старз».

Василевский был выбран «Тампой» на драфте 2012 года в первом раунде под общим 19-м номером. В НХЛ он дебютировал 16 декабря 2014 года в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии Флайерз».

Российский голкипер трижды участвовал в Матчах звезд лиги, а в 2019 году он попал в первую символическую сборную Всех звезд.

В составе «молний» он принял участие в 302 матчах и одержал 190 побед, отражая в среднем за игру 92% бросков. В сезоне-2018/19 россиянин получил награду «Везина Трофи», которая вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.

В 2020 году Василевский стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что Василевский повторил клубный рекорд по шат-аутам в Кубке Стэнли.