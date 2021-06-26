Боец MMA Исмаилов рассказал о драке с Минеевым в Турции

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов рассказал, как подрался с Владимиром Минеевым на отдыхе в Турции.

«Он сел передо мной. Я был с семьей, пытаюсь себя сдерживать. Подхожу к нему и говорю «Ты мужчина?». Я стал тянуть руки к его шее, и мы встали. Я не ударил его сильно. Ударил так, чтобы не травмировать.

Я хотел его побить, но не так, чтобы травмировать. Типа полупощечина. Он попытался ответить мне ногой, и я поставил щит. Потом я порвал на нем рубашку. После этого нас разняли», — заявил Исмаилов на пресс-конференции.

Поединок между Исмаиловым и Минеевым запланирован на октябрь 2021 года. Для бойцов этот очный бой станет вторым. Первая схватка, которая прошла в 2018 году, завершилась вничью.

В профессиональной карьере Исмаилов провел 21 поединок, в которых одержал 18 побед и потерпел два поражения, еще один бой завершился вничью. В последней схватке он одолел единогласным решением соотечественника Ивана Штыркова.

В активе Минеева 15 побед, одно поражение и одна ничья. В сентябре 2020 года он одержал победу техническим нокаутом над представителем Казахстана Дауренм Ермековым.

Ранее было опубликовано видео дуэли взглядов Исмаилова и Минеева.