Российский этап «Формулы-1» переедет из Сочи в Санкт-Петербург

В сезоне 2022 гонка «Формулы-1» состоится на трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает федеральная территория Сириус в своем инстаграме. Ранее российский этап проходил только в Сочи. Проводить «Королевские гонки» в Олимпийском парке стали с 2014 года, спустя 100 лет после последнего Гран-при России, проведенного в дореволюционное время. Отметим, что официаль­ного подтверж­дения переноса со стороны организа­торов пока не поступало.

Также в посте утверждается, что Сочи продолжит принимать гонки «Формулы-1». Места проведения соревно­ваний будут чередо­ваться.

Осенью комплекс «Игора Драйв» получил лицензию, позволяющую принимать все международные гоночные серии.

По информации »Вестей» причиной проведения Гран-при в Санкт-Петербурге мог стать законопроект, который связан с налогообложением этапа «Формулы-1» в России.

Напомним, что в этом году этап «Королевских гонок» пройдет в Сочи с 24 по 26 сентября.

Ранее стало известно, что «Формула-1» убрала российский флаг из календаря сезона-2021.