Слуцкий: в России футболом занимаются в 5 раз меньше детей, чем в Голландии

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на «Бизнес-форуме на колесах» рассказал о проблемах развития российского футбола в сравнении с другими странами.

«Есть два примера. В чемпионате Белграда по каждому возрасту принимает участие 99 команд. Население там около 900 тыс. человек. В Волгограде, откуда я родом, такой чемпионат не проводится вообще. В Москве играет только 30 команд.

Второй из периода работы в Голландии. Город Арнем, население 100 тыс. человек. На зачисление в 8-летнюю группу пришло 500 мальчишек. По существу, это каждый мальчишка. В Волгограде у меня бесплатная школа, в которую мы набирали восемь возрастов. Туда тоже пришло 500 человек», — цитирует Слуцкого «Бизнес Online».

Специалист отметил, что почти во всей России дети около семи месяцев занимаются в залах, хотя в условной Исландии заниматься футболом в комфортной среде можно круглый год.

«Можно отметить Казань, здесь есть манежи, город бежит впереди планеты всей, здесь есть условия для развития. И когда мы не можем в стране найти 11 человек, которые умеют играть в футбол, нужно посмотреть на общее количество занимающихся детей.

В Голландии занимаются 20 тыс. детей, у нас — в пять раз меньше. Поэтому нужно смотреть не на размер страны, а на то, какие условия созданы для занятий», — сказал специалист.

Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о зарплате Станислава Черчесова в сборной России.