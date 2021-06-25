Газзаев считает, что сборная России живет воспоминаниями о чемпионате мира — 2018

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев заявил, что ему бросилась в глаза разница между игрой национальной команды на Евро-2020 и чемпионате мира — 2018.

«Если мы сначала вышли на высокий уровень, а потом упали с него, значит, то выступление было случайностью и никакой стабильности нет? Об этом стоит задуматься. Такое ощущение, что тренеры и футболисты до сих пор находятся в эйфории и живут воспоминаниями о ЧМ-2018», - цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, по итогам группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0). На домашнем чемпионате мира россияне вышли из группы со второго места, а затем в 1/8 финала обыграли сборную Испании. Покинули турнир футболисты сборной России только после четвертьфинального матча с хорватами, где подопечные Станислава Черчесова уступили в серии пенальти.

Ранее Валерий Газзаев высказался о выступлении национальной команды на чемпионате Европы — 2020.