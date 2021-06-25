Акинфеев рассказал, почему завершил карьеру в сборной

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о причинах завершения карьеры в сборной России. Вратарь заявил, что во время телефонного разговора со Станиславом Черчесовым, он отказал главному тренеру в приезде в национальную команду по причине нехватки времени на семью.

«Можно сказать, что ранее я был одинок: у меня всё время были сборы, тренировки, турниры, стресс, нагрузки, нелепые голы, красивые сейвы и всё остальное. Причина, по которой меня нет в сборной, — мои дети. Хотя они ни в чем не виноваты. Настаивал, уговаривал ли Черчесов? А как тут можно настаивать? Если я хочу, например, во Францию поехать отдыхать, а мне говорят, езжай в Тамбов или другой город, не обижай никого. Мы хорошо пообщались, друг друга поняли, на этом разговор был окончен», — сказал Акинфеев в видео ютуб-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, что Игорь Акинфеев сыграл свой последний матч за сборную в четвертьфинале домашнего чемпионата мира — 2018 против хорватов. После завершения турнира вратарь заявил о завершении карьеры в сборной.

Ранее Игорь Акинфеев высказался о проблемах системы футбола в России.