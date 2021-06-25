Акинфеев: мужики пузатые бегают за 200 долларов, вот и все наше развитие детского футбола

Капитан футбольного клуба ЦСКА и бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев высказался о проблемах системы футбола в России. Голкипер заявил, что у нас нет программы развития футбола. Он отметил, что уже построено много футбольных полей, но они часто используются не по назначению.

«Дальше-то чего? Вы ж эти поля сдаете в аренду кому-то — мужики пузатые бегают за 200 долларов. А дальше? Вот и все развитие детского футбола наше. Плюс новые стадионы. Хорошо, а кто на них играет?» — сказал Акинфеев на YouTube-канале «Коммент.Шоу»».

Напомним, что сборная России не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы — 2020, одержав одну победу из трех возможных на групповом этапе. Россияне уступили Бельгии (0:3), обыграли Финляндию (1:0) и потерпели поражение от сборной Дании (1:4).

Ранее экс-фигуристка Ирина Роднина ответила гандболистке Владлене Бобровниковой, которая раскритиковала высокие зарплаты футболистов сборной России.