Форвард сборной Бельгии Лукаку признался, что перенес психическое заболевание

Нападающий миланского «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку заявил, что перенес болезнь психического характера.

«Я пережил психическое заболевание в 2018 году. Как я с этим справился? Планирую скоро рассказать об этом. Меня не волнует критика. Моя игра показывает мой менталитет. Я всегда стараюсь совершенствоваться и побеждать в самых важных матчах, — сказал футболист в беседе с болельщиками в Twitter.

Форвард начал карьеру в брюссельском «Андерлехте». Далее в 2011 году он перебрался в лондонский «Челси». В составе синих нападающему закрепиться не удалось, в связи с чем он уходил в аренду в «Вест Бромвич Альбион» и «Эвертон». В 2014 году перешел в «Эвертон» на постоянной основе, а спустя три года Лукаку приобрёл «Манчестер Юнайтед». В 2019 году бельгиец перешел в «Интер» за €74 млн.

В составе сборной Бельгии нападающий выступает на чемпионате Европы — 2020. Бельгийцы вышли с первого места из группы В с Россией, Данией и Финляндией.

В 1/8 финала Евро сборная Бельгии встретится с Португалией. Матч состоится в Севилье 27 июня.

Ранее бывший защитник сборной России Виктор Онопко заявил, что в сборной России нет игроков уровня Ромелу Лукаку.