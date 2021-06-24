«Вест Хэм» может отказаться от покупки футболиста «Спартака» из-за его игры на Евро-2020

Английский «Вест Хэм» может передумать покупать чешского футболиста московского «Спартака» Алекса Крала из-за того, что клуб не устроила его игра на Евро-2020, передает The Athletic.

Отмечается, что «молотобойцы» планируют посмотреть других хавбеков.

Крал выступает за «Спартак» с 2019 года, перейдя из пражской «Славии». За красно-белых он провел 53 игры, но не отметился результативными ударами.

Напомним, чемпионом России сезона-2020/21 в третий раз подряд стал петербургский «Зенит», обыграв в матче 28-го тура столичный «Локомотив» со счетом 6:1.

Красно-белые заняли второе место в турнирной таблице, набрав 57 очков. В следующем сезоне москвичи сыграют в Лиге чемпионов. Замкнул тройку сильнейших столичный «Локомотив».

Ранее Экс-игрок московского ЦСКА Иржи Ярошик оценил перспективы футболиста столичного «Спартака» Алекса Крала в Английской премьер-лиге (АПЛ).