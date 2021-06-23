Трефилов считает, что неудачное выступление России на Евро не является полностью виной Черчесова

Бывший главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов поделился мнением о выступлении сборной России на групповом этапе чемпионата Европы — 2020. Тренер рассказал, что еще не отошел от поражения футбольной сборной в матче с датчанами (1:4).

«Сейчас поперли на Черчесова. А что он может сделать? У него под рукой такой набор футболистов. Ему что, самому надо было выбежать на поле? Это не только его вина, это результат общих ошибок.

Сегодня обсуждали зарплату Зобнина. А что ж вы раньше не обсуждали? Причем каждого», — цитирует Трефилова ТАСС.

Специалист не верит, что в России нет качественных футболистов. По его мнению, в стране имеется огромное количество детско-спортивных школ, где тренеры просто недорабатывают.

«Как мы недорабатываем в гандболе: школы в 90-е развалились, а нового ничего не пришло. Жестче надо подходить к сдаче нормативов, к качеству подготовки детей», – сказал Трефилов.

Ранее чемпион мира по боксу Григорий Дрозд заявил, что у главного тренера сборной России Станислава Черчесова проблемы с воспитанием.