Победа Хорватии ухудшила шансы сборной Украины на выход в плей-офф Евро

Победа сборной Хорватии над командой Шотландии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 ухудшила шансы Украины выйти в плей-офф турнира.

Встреча между хорватами и шотландцами, прошедшая в Глазго, завершилась со счетом 3:1 в пользу балканского коллектива. Благодаря победе серебряные призеры чемпионата мира — 2018 набрали четыре очка и заняли второе место в группе D. В параллельной встрече квартета чехи уступили англичанам (0:1), но смогли выйти в плей-офф Евро-2020 с третьей строчки, заработав четыре результативных балла.

20 июня с третьей позиции в 1/8 финала также прошла команда Швейцарии (4). В группе B третьей стала Финляндия (3 очка).

Для выхода в плей-офф команде сборной Украины (3) необходимо, чтобы в группе Е сборная Швеции не проиграла Польше, либо Испания проиграла Словакией, либо обратный исход с разницей в два мяча и более. Также украинцам нужно, чтобы в квартете F португальцы разгромно проиграли Франции, а Германия не уступила Венгрию. Коллектив Андрея Шевченко еще может устроить разгромное поражение немцев от венгров.

Ранее сообщалось, что Украина проиграла семь из девяти матчей на чемпионатах Европы.