Зобнин рассказал о разговоре с Черчесовым после поражения от Дании

Футболист сборной России Роман Зобнин рассказал о разговоре, который провел наставник национальной команды Станислав Черчесов со своими подопечными после поражения от Дании в матче Евро-2020, передает «Чемпионат.com».

«Для меня сейчас в первую очередь важно восстановиться и морально, и физически. Нужно с новыми силами начать сезон в «Спартаке». Через два месяца предстоят отборочные матчи ЧМ-2022. Именно об этом сегодня ранним утром нам говорил Станислав Саламович на собрании в Новогорске», — сказал Зобнин.

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Ранее сообщалось о том, что РФС может уволить Черчесова с поста тренера сборной России.