Александр Емельяненко назвал единственного яркого игрока в составе сборной России

Российский боец Александр Емельяненко прокомментировал поражение сборной России в матче Евро-2020 против сборной Дании, передает «Всепроспорт».

«Расстроил не столько результат, сколько уровень игры сборной. Точнее, полное отсутствие этого так называемого уровня. В команде выделил бы только одного яркого футболиста: Головина. Все остальные сыграли как минимум неудовлетворительно.

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Ранее Виталий Милонов предложил пересмотреть зарплату Черчесоваhttps://www.gazeta.ru/sport/news/2021/06/22/n_16140950.shtml после провала на Евро.