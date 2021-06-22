Игрок НФЛ сделал каминг-аут

Игрок в американский футбол клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Лас-Вегас Райдерс» Карл Нассиб признался, что он гей.

«Только в последнее время благодаря моей семье и друзьям стало возможным для меня публично и гордо заявить, что я гей», — написал спортсмен в Instagram.

Нассиб стал первым действующим игроком лиги, который совершил каминг-аут. Футболист поблагодарил лигу, других игроков и тренеров за поддержку.

«Без них я бы не смог этого сделать. С самого начала меня окружили предельным уважением и принятием», — сказал Нассиб.

Ранее сообщалось, что французский фигурист Кевин Аймоз в документальном фильме совершил каминг-аут.

Кевин Аймоз является бронзовым призером финала Гран-при (2019) и четырехкратным чемпионом Франции (2017, 2019—2021).

По состоянию на 2021 год занимает 12-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).