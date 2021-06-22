Быстров раскритиковал Дзюбу и Черчесова после поражения от Дании на Евро

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Экс-футболист петербургского «Зенита», московского «Спартака» и сборной России Владимир Быстров раскритиковал капитана команды Артема Дзюбу и главного тренера Станислава Черчесова после поражения национальной команды от датчан со счетом 1:4 в матче чемпионата Европы — 2020.

«Черчесов рассчитывал на Дзюбу. Мы все ждали, когда тот раскачается. Но помимо голов с пенальти еще надо и работать на поле. Вы видели, чтобы сегодня Дзюба работал? Мы проигрываем в один мяч, мы видим замену форварда? Нет, тренер делает ставку на него. Это его право, он делает ставку на этого игрока», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

В составе победителей забитыми мячами отметились Миккель Дамсгард, Юссуф Поульсен, Андерс Кристенсен и Йоахим Мехле.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Артем Дзюба, реализовавший пенальти на 70-й минуте игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой неудачи подопечные Станислава Черчесова остались с тремя баллами в турнирной таблице группы В, но за счет худшей разницы мячей опустились на четвертую строчку.

Сборная Дании, в свою очередь, по итогам группового этапа заняла вторую строчку и вышла в 1/8 финала континентального первенства.

Чемпионат Европы — 2020. Группа В.

Россия — Дания — 1:4.

Голы: 0:1 — Дамсгард, 24; 0:2 — Поульсен, 51; 1:2 — Дзюба, 70(пен); 1:3 — Кристенсен, 80; 1:4 — Мехле, 82.

Ранее капитан сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение национальной команды от датчан.