Нигматуллин предложил ввести потолок зарплат в РПЛ после провала сборной на Евро-2020

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин после вылета нашей национальной команды с Евро-2020 поразмышлял над тем, что может помочь поднять уровень российских футболистов, допустив, что поспособствовать этому может контроль зарплат игроков в клубах. Говоря о поражении в заключительном матче группового этапа с датчанами, специалист не стал обвинять в неудаче Романа Зобнина, чья грубая ошибка привела к победному голу Дании, а подчеркнул, что этот эпизод характеризует общее состояние российского футбола.

«Я бы не стал переходить на персоналии, выигрывает и проигрывает вся команда. Ошибка Зобнина стала некой противоположностью вишенке на торте, показав, как все сейчас печально в нашем футболе, к сожалению. Но всегда крупное футбольное событие — определенная лакмусовая бумажка для поколения футболистов. Есть, над чем работать и к чему стремиться. Надо растить игроков, возможно, вводить потолок зарплат, пересматривать методики подготовки. Но то, что сейчас очень сложно набрать футболистов для сборной, это не просто так. Игроков в стране очень много, а высокого уровня — мало.

Возможно, кто-то на меня обидится из нынешнего поколения футболистов, но нужно покопаться в себе, сейчас самый подходящий момент. Большие зарплаты — это прекрасно, я очень рад, что клубы в наше время могут позволить себе так оплачивать игроков. Если бы зарплаты прямо пропорционально влияли на уровень мастерства, это было бы вообще прекрасно. Но это так не работает. Есть, над чем задуматься», — сказал Нигматуллин «Газете.Ru».

Россия проиграла Дании со счетом 1:4. Таким образом, на групповом этапе Евро-2020 наша команда набрала три очка, как и Дания с Финляндией. Но за счет худшей разницы забитых и пропущенных мячей сборная России оказалась на последнем месте в группе В и покидает турнир.

Ранее Руслан Нигматуллин заявил, что общий уровень футболистов в России снизился.