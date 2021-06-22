Нигматуллин о вылете сборной с Евро-2020: общий уровень футболистов в России снизился

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о вылете нашей национальной команды с Евро-2020 после разгромного поражения от Дании. Он констатировал, что корень проблемы лежит в невысоком уровне футболистов, и разница в мастерстве игроков России и соперников нашей команды по группе слишком очевидна.

«Разочарован исходом и очень слабым выступлением, последним местом в группе. Хотя до этого матча все выглядело не так плохо, можно было исправить ситуацию. С одной стороны, датчане играли настолько, насколько мы им позволяли. С другой, стоит сказать, что уровень футболистов, к сожалению, разный. Раньше говорили: сильные клубы — сильная сборная. Это до сих пор актуально для нас, потому что сборная представлена, в основном, футболистами, которые играют в чемпионате России.

А на европейской арене наши клубы в последние годы играют очень слабо. Слабые выступления команд в Европе и сборной на Евро-2020 — одного поля ягоды. Это говорит о том, что общий уровень футболистов снизился. Дело не в тренере, а в кадровых проблемах. Игроки сборных Бельгии и Дании на ведущих ролях в европейских клубах. Даже вратарь сборной Финляндии прекрасно выступает в леверкузенском «Байере». Слишком велика разница в мастерстве конкретных футболистов. Это главная проблема, которая и привела к итоговому результату», — сказал Нигматуллин «Газете.Ru».

Россия уступила датчанам 1:4. Крупный счет стал решающим в определении итогового места команды. После третьего тура группового этапа три команды в квартете В, включая нашу, набрали по три очка, но российская сборная заняла последнее место из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что после вылета с Евро рано делать кадровые выводы.