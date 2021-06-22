Экс-игрок «Спартака» Деменко не видит альтернативы Черчесову у руля сборной

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Доля вины главного тренера сборной России Станислава Черчесова в неудаче команды на Евро-2020 есть, но разговоры о его возможной отставке сейчас бессмысленны, поскольку ему нет альтернативы. Такое мнение выразил бывший игрок «Спартака», «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко.

«Станислав Саламович, однозначно, не снимает с себя ответственность. Но в нынешней действительности что-то не то с футболистами, он это чувствовал и по ходу отборочного турнира. Когда обыграли Финляндию, я думал, что ребята как-то воспрянут. Я работал с Черчесовым и знаю его — даже он с его характером не смог игроков взвинтить.

А играет все равно не тренер, а футболисты. Тренер настраивает, дает мотивацию, тактику. В первом тайме, скорее всего, хотели не пропустить, заставить соперника нервничать — у нас это получалось, но не достояли. Конечно, Черчесов понимает, что доля его вины присутствует», — сказал Деменко «Газете.Ru».

Специалист подчеркнул, что на данный момент нет человека, который мог бы возглавить сборную вместо Черчесова. Деменко полагает, что наставнику национальной команды дадут возможность готовить ее к чемпионату мира — 2022.

«Если разобраться, я пока не вижу, кто мог бы сменить Черчесова. Думаю, что Станиславу Саламовичу дадут шанс подготовить сборную к чемпионату мира. Будут говорить о наших тренерах — допустим, назовут Сергея Семака. Но мне кажется, он не готов к этой работе — при всем уважении к его заслугам и чемпионству «Зенита». На данный момент лучших вариантов нет. Надо смотреть по факту: если команда не будет прогрессировать, последует увольнение.

Давление в любом случае поднимется, есть неприятный осадок: мы же Россия, мы же хотим. Рассчитывали, что футболисты как-то проявят себя — но не получилось. Но в любом случае, болеем за свою страну. Надеюсь, что скоро подрастет поколение мальчишек, которое поднимет наш футбол, и мы будем радоваться гораздо чаще, чем только на ЧМ-2018. Там команда прогрессировала, но куда-то этот прогресс ушел», — констатировал эксперт.

Ранее Максим Деменко заявил, что ошибка Зобнина — катастрофа и детский сад, датчане победили на классе.