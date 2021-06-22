Деменко: ошибка Зобнина — катастрофа и детский сад, датчане победили нас на классе

__is_photorep_included13661348: 1

Сборная Дании обыграла команду России на Евро-2020 на классе. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил известный футболист, экс-игрок «Краснодара», «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко. Он отметил, что важную роль в итоговом исходе матча сыграла не только грубая ошибка Романа Зобнина, но и настрой датских игроков.

«Ответственность наших футболистов, конечно, есть, но и датчане проявили характер, и сумасшедшая поддержка болельщиков им помогла. С другой стороны, Россия играла 37 минут, опровергая слова, которые до матча говорили датчане. Мы видели, что команда нормально играла. Но, конечно, нам надо было забивать первыми, когда у нас был, по сути, единственный момент у Головина. Если бы наши тогда забили, это был бы очень большой плюс. Дания могла бы потеряться в какой-то степени.

После пропущенного мяча я ожидал, что наши выйдут собранными и сконцентрированными. Но когда Роман Зобнин отдал голевую передачу сопернику, это была катастрофа. Даже когда Артем Дзюба забил, я все еще прокручивал в голове этот момент. Ну как же так, ты же видишь поле! Нельзя же так ошибаться, это детский сад», — посетовал Деменко.

Эксперт обратил внимание, что датчане не потеряли уверенность в своих силах даже после того, как, ведя 2:0, пропустили с пенальти. Вместо того, чтобы закрыться в обороне, подчеркнул Деменко, хозяева поля продолжили прессинговать и в итоге довели дело до разгрома. При этом сборную России сложно упрекать, поскольку мы видели лишь ее действительную силу.

«Наши ребята сыграли в свою реальную силу, как есть, но нельзя допускать подобные ошибки в таких матчах. Тем более, у Романа были и другие предложения. Это показывает уровень футбола, нельзя так играть — откатывать мяч назад. Это болезненный удар, Роман психологически надломился. После того, как Артем забил, у наших был какой-то всплеск, но потом мы увидели, что датчане были мотивированы до такой степени, что нашу команду обыграли на классе. Как бы мы ни хотели, одно дело, когда мы создаем три-четыре-пять моментов и не забиваем: можно говорить, что не повезло. И другое дело, когда мы видим, что Дания, даже пропустив, все равно играет в свой футбол и не боится. Они же спокойно могли закрыться — но нет, шли вперед, давили. И додавили все-таки, именно на классе, это так называется», — заключил Деменко.

Россия уступила Дании со счетом 1:4. После этого у трех команд в группе В — у России, Дании и Финляндии — стало по три очка. Но за счет худшей разницы забитых и пропущенных мячей наша сборная заняла последнее место в квартете и покидает турнир.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов проиграл больше всех матчей на посту главного тренера сборной России.