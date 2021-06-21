Зеленский поддержал сборную Украины после поражения от Австрии
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поражение национальной сборной своей страны в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года против Австрии.
По его мнению, команда под руководством Андрея Шевченко сохранила шансы на выход в плей-офф континентального первенства.
«Это Евро-2020, где на поле выходят лучшие из лучших. Так, снова тяжелый матч. Так, сегодня имеем горку и обидное поражение. Однако даже после этой игры сборная не потеряла как шанс на участие в 1/8 финала, так и нашей с вами поддержки!
Потому что это — наши ребята. Сборная, мы с тобой! Слава Украине!», — написал Зеленский в Twitter.
После этой игры австрийцы набрали шесть очков и закрепились на второй строчке в турнирной таблице группы С.
Подопечные Андрея Шевченко с тремя баллами сохранили за собой третью позицию в данном квартете.
Ранее сообщалось, что Украина уступила Австрии в матче третьего тура Евро-2020.
Це Євро-2020, де найкращі з найкращих. Так, знову тяжкий матч. Так, сьогодні маємо гірку та прикру поразку. Проте навіть після цієї гри збірна не втратила як шансу на участь у 1/8 фіналу, так і нашої з вами підтримки! Бо це – наші хлопці. Збірна, ми з тобою! Слава Україні! pic.twitter.com/9q1gO0sXDO— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 21, 2021