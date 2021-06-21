Зеленский поддержал сборную Украины после поражения от Австрии

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поражение национальной сборной своей страны в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года против Австрии.

По его мнению, команда под руководством Андрея Шевченко сохранила шансы на выход в плей-офф континентального первенства.

«Это Евро-2020, где на поле выходят лучшие из лучших. Так, снова тяжелый матч. Так, сегодня имеем горку и обидное поражение. Однако даже после этой игры сборная не потеряла как шанс на участие в 1/8 финала, так и нашей с вами поддержки!

Потому что это — наши ребята. Сборная, мы с тобой! Слава Украине!», — написал Зеленский в Twitter.

После этой игры австрийцы набрали шесть очков и закрепились на второй строчке в турнирной таблице группы С.

Подопечные Андрея Шевченко с тремя баллами сохранили за собой третью позицию в данном квартете.

Ранее сообщалось, что Украина уступила Австрии в матче третьего тура Евро-2020.