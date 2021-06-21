Бывший тренер сборной России предостерег игроков от мыслей про ничью с Данией

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от игры сборной России в третьем туре группового этапа чемпионата Европы 2020 года против Дании.

По мнению специалиста, мысли о том, что в этой игре российской команде хватит ничьей для прохода в следующий раунд, могут негативно сказаться на подопечных Станислава Черчесова.

«Конечно, в сборной будут говорить, что стараются не думать об этом. Но такие мысли, к сожалению, могут повлиять на футболистов. И это может быть фатально для нашей команды», — отметил экс-тренер донского коллектива.

Также Балахнин прокомментировал высказывания футболистов сборной Дании о том, что они одержат победу над командой России.

«Тут, наверно, больше бравады. Наши тоже могут что-то говорить. Ну и что от этого. Думаю, не стоит эти слова воспринимать. Пускай говорят, что хотят. После игры посмотрим», — заявил специалист «Газете.Ru».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что датчанам нужно отомстить за недопуск наших болельщиков на матч Евро-2020.